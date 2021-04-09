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09.04.2021 (07:49)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье обезвредили «вражеский» беспилотник применив новейший комплекс РЭБ «Палантин»

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) применили на учениях в Забайкальском крае комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения «Палантин».

Расчёты системы успешно выполнили задачу по перехвату «вражеского» БпЛА в рамках контрольной проверки  на межвидовом полигоне Цугол.

Комплекс из нескольких машин на  базе автомобилей КамАЗ  был развёрнут с марша на несколько десятков  минут и приступил к работе по обнаружению, сопровождению, блокированию и подавлению каналов связи целей. Специалисты РЭБ определили местонахождение, тип сигнала беспилотной авиации условного противника и рассчитали местонахождение оператора квадрокоптера с взрывоопасным предметом.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ
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