09.04.2021 (08:45)

На Черноморском флоте проходит вакцинация водителей механизированной колонны военной техники участвующей в Параде Победы

На Черноморском флоте (ЧФ) продолжается вакцинация военнослужащих, участвующих в Параде Победы 9 мая в Севастополе в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Прививку первым компонентом вакцины отечественного препарата ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V») сделали механики-водители механизированной колонны военной техники, которая пройдёт по улице Ленина в День Победы.

Вакцинация военнослужащих осуществляется в поликлиническом отделении 1472 военно-морского клинического госпиталя г. Севастополя. Часть водителей уже сделали прививку повторно вторым компонентом вакцины.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека и проводят тщательный медицинский осмотр. Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих.

После вакцинации все военнослужащие находятся под медицинским наблюдением.

Справочно:

9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдёт механизированная колонна из 65 единиц военной техники, возглавит которую легендарный танк Т-34. Остальные 64 единицы механизированной колонны будут состоять из современных образцов военной техники, среди которых в том числе: танки Т-72Б3 и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82А, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400 «Триуфм», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили КАМАЗ-63968 «Тайфун», бронемашины «Рысь» и «Тигр».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице