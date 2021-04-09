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09.04.2021 (07:11)

Танкисты ВВО сдают контрольную проверку в Бурятии

В рамках контрольной проверки экипажи танковых подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, провели боевые стрельбы.

Используя рельеф местности для маскировки, танкисты организовали засаду и выполнили  огневое поражение  бронеобъектов условного противника на дальности до 2 км.

Также экипажи выполнили фланговую стрельбу  с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

Всего в мероприятии было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе средства имитации целей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танки , Восточный военный округ , Проверка боеготовности
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