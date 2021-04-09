09.04.2021 (05:41)

Боеготовность соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения были проверены комиссией Генерального штаба ВС РФ

Комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации проверила боеготовность соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае.

Членами комиссии были проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей объединения, способность оперативных, дежурных смен и подразделений выполнять задачи по предназначению. Было оценено состояние казарменно-жилищного фонда, парков боевых машин.

Также проверены действия подразделений антитеррора соединений и воинских частей по отражению нападения условных террористов на военные объекты, ведению радиационной, химической и биологической (РХБ), инженерной разведки, действия оперативных групп и командиров подразделений своевременно принимать решения в быстро меняющейся тактической обстановке, управлении действиями тактических групп при выполнении различных задач, а также осуществлять управление в условиях радиоэлектронного подавления системами РЭБ условного противника.

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