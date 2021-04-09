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09.04.2021 (08:05)

На Южном Урале стартовал финальный этап «Суворовского натиска»

Финальный этап конкурса АРМИ-2021 «Суворовский натиск» среди мотострелковых взводов стартовал на полигоне под Челябинском.

В эстафете принимают участие команды 2-ой гвардейской и 41-ой армий, а также танковой дивизии Центрального военного округа.

По условиям эстафеты экипажа предстоит преодолеть трассу конкурса, оснащенную естественными и искусственными препятствиями, а также выполнить стрельбу из штатного вооружения на специально отведённых участках. За каждую непораженную мишень назначаются штрафные круги протяжённостью 500 м. Каждое нарушение правил прохождения препятствий наказывается штрафным временем, которое прибавляется к общему времени прохождения трассы.

Под красным флагом выступает команда 41-ой армии, под жёлтым - мотострелки танковой дивизии, под синим - 2 гвардейской армии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Суворовский натиск
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