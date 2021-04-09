09.04.2021 (07:31)

Военнослужащие Амурского общевойскового объединения ВВО заканчивают восстановление танка Т-34-85

Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) заканчивают восстановление легендарного танка времен Великой Отечественной Войны Т-34-85, уже выполнен первый испытательный проезд.

В течение двух месяцев специалистам-ремонтникам удалось полностью восстановить до ходового состояния двигатель и трансмиссию танка. Отремонтировать либо создать по чертежам вновь элементы системы охлаждения, ходовой части, внешнего оборудования и топливные баки.

Танк совершил свой первый, за много лет стоянки, «самостоятельный» выезд к месту установки башни своим ходом.

В ближайшее время будет выполнена окраска Т-34-85 и нанесение геральдических знаков, после чего танк примет участие в параде войск Белогорского гарнизона, посвященном празднованию 76 годовщины победы Советских войск в Великой Отечественной войне.

Справочно: Танк был выпущен на заводе № 183 «Имени Коминтерна» (г. Нижний Тагил) в феврале победного 1945 года и воевал в составе 2-й Отдельной танковой бригады 3-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Восточной Пруссии.

По инициативе командующего объединением генерал-майора Александра Санчика, танк был снят с постамента в мотострелковом соединении и передан ремонтникам для реставрации.

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