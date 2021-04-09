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09.04.2021 (07:21)

Бомбометание по целям выполнили штурмовики ВВО на авиационном полигоне в Забайкальском крае

Экипажи штурмового авиационного полка Восточного военного округа (ВВО) в ходе летно-тактического учения выполнили практическое бомбометание на одном из специализированных авиационных полигонов, дислоцированном в Забайкальском крае.

В ходе активной фазы мероприятия экипажи штурмовиков Су-25УБ и Су-25 «Грач» нанесли бомбовый удар по мишеням, имитирующим, легкобронированную технику, укрепленные огневые позиции полевого лагеря условного незаконного вооруженного формирования.

Летчики уничтожали мишени на полигоне Мухор-Кондуй с применением авиационных осколочно-фугасных авиабомб.

В свою очередь средства противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО ВВО отработали задачи по прикрытию штурмовиков от летательных аппаратов условного противника.  Всего  было выполнено более 20 самолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ
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