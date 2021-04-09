09.04.2021 (07:21)
Бомбометание по целям выполнили штурмовики ВВО на авиационном полигоне в Забайкальском крае
Экипажи штурмового авиационного полка Восточного военного округа (ВВО) в ходе летно-тактического учения выполнили практическое бомбометание на одном из специализированных авиационных полигонов, дислоцированном в Забайкальском крае.
В ходе активной фазы мероприятия экипажи штурмовиков Су-25УБ и Су-25 «Грач» нанесли бомбовый удар по мишеням, имитирующим, легкобронированную технику, укрепленные огневые позиции полевого лагеря условного незаконного вооруженного формирования.
Летчики уничтожали мишени на полигоне Мухор-Кондуй с применением авиационных осколочно-фугасных авиабомб.
В свою очередь средства противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО ВВО отработали задачи по прикрытию штурмовиков от летательных аппаратов условного противника. Всего было выполнено более 20 самолетовылетов.