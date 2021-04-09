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09.04.2021 (06:33)

В параде Победы во Владивостоке примет участие свыше 1.2 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота

Во Владивостоке началась подготовка к параду, посвященному 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На базе филиала Объединенного учебного центра ВМФ проходят тренировки парадных расчетов частей Владивостокского территориального гарнизона.

Планируется, что в параде, который пройдёт 9 мая, примут участие более 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота, в том числе батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота. По центральной улице Владивостока – Светланской, в День Победы также пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища и Уссурийского Суворовского военного училища, Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, Дальневосточного юридического института МВД, Приморского регионального управления УФСИН, а также сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов города Владивостока, объединённых в военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Всего к участию в параде планируется привлечь 1640 человек.

Генеральная репетиция парада войск во Владивостоке состоится 7 мая. До этого времени будет проведено порядка 15 раздельных и совместных тренировок.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Военные парады
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