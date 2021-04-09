Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность движения автотранспорта в Лачинском коридоре

09.04.2021 (03:05)

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня и обеспечению безопасности движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии разграничения.

Также, личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Кроме того, в целях улучшения условий размещения военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки были возведены блочно-модульные городки.

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение). Места проживания укомплектованы мебелью (кровати, шкафы, кухонный гарнитур, столы, стулья, душевые кабины), а также бытовой техникой (электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры, кондиционеры, бойлеры).

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

Возведение блочно-модульных городков позволяет создать комфортные условия жизни и быта личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, банно-прачечных пунктов, полевых складов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа