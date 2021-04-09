09.04.2021 (02:30)

Военные коммунальщики Беломорской базы Северного флота подвели промежуточный итог отопительного сезона

В жилищно-коммунальной службе № 6 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК СФ подвели промежуточный итог прохождения отопительного периода 2020 – 2021 годов. Селекторное совещание с участием руководства производственных участков и профильных отделений провел начальник службы Николай Дадыченков.

На обслуживание жилищно-коммунальной службы стоит 92 военных городка, которые находятся на территории Архангельской, Вологодской областей и Ненецкого автономного округа. В военных городках принято в эксплуатацию 82 коммунальных объекта (в том числе 46 котельных), более 140 километров инженерных сетей, 674 ведомственных зданий и сооружений.

В начале 2021 года военные коммунальщики успешно справились с эксплуатацией телогенерирующих объектов и инженерных систем в сильные морозы, когда температура воздуха опускалась ниже -40 градусов по Цельсию. Количество заявок об устранении неисправностей сократилось на 30% по сравнению с отопительным периодом 2019-2020 годов, аварий в 2020-2021 году не зафиксировано.

Безаварийной работы систем теплоснабжения военных городков удалось достичь, заблаговременным проведением комплекса мероприятий по подготовке к зиме, профессиональным и ответственным выполнением работниками службы своих обязанностей.

В период подготовки к отопительному периоду на объектах коммунального хозяйства было выполнено техническое обслуживание. До наступления особо холодного периода с аварийно-ремонтными бригадами проведены противоаварийные тренировки. Создан и постоянно поддерживается нормативный запас как жидкого, так и твердого котельного топлива.

Завершающийся отопительный период 2020-2021 года проходит без сбоев и нештатных ситуаций.

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