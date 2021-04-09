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09.04.2021 (06:20)

Боевые экипажи армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа ракетно-пушечным огнём уничтожили бронетехнику условного противника в рамках контрольной проверки войск

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Экипажи отдельного вертолётного полка, совершив перелеты с аэродрома базирования Пушкин на полигон Кинисеппский (Ленинградская область), выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению колон бронетехники «противника». Полет в заданный район действий осуществлялся в составе звеньев на предельно малой высоте до 30 м.

Помимо этого, было отработано прикрытие вертолетов, осуществляющих взлет в составе звеньев, путем воздушного патрулирования прилегающей к аэродрому территории.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8ком и авиационная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30.

Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки АСО-2В, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

В учении принимали участие более 10 многоцелевых вертолётов Ми-8МТШ, ударно-боевых вертолётов Ми-24, а также Ми-28 «Ночной охотник».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Западный военный округ
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