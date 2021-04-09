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09.04.2021 (05:50)

На территории Московской области военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к сдаче контрольной проверки войск за зимний период обучения

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При получении команды о приведении объединения в повышенную степень боевой готовности личный состав организованно получил оружие, а техника была снята со временного хранения и введена в строй.

Танковые, мотострелковые подразделения приступили к выполнению учебно-боевых задач и сдаче нормативов на время и точность.

Всего на полигон вышло более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО. По результатам проверки каждое подразделение получит оценку, поводящую итоги зимнего периода обучения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ
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