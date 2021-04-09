09.04.2021 (05:50)

На территории Московской области военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к сдаче контрольной проверки войск за зимний период обучения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На территории Московской области военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к сдаче контрольной проверки войск за зимний период обучения

При получении команды о приведении объединения в повышенную степень боевой готовности личный состав организованно получил оружие, а техника была снята со временного хранения и введена в строй.

Танковые, мотострелковые подразделения приступили к выполнению учебно-боевых задач и сдаче нормативов на время и точность.

Всего на полигон вышло более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО. По результатам проверки каждое подразделение получит оценку, поводящую итоги зимнего периода обучения.

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