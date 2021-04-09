09.04.2021 (05:50)
На территории Московской области военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа приступили к сдаче контрольной проверки войск за зимний период обучения
При получении команды о приведении объединения в повышенную степень боевой готовности личный состав организованно получил оружие, а техника была снята со временного хранения и введена в строй.
Танковые, мотострелковые подразделения приступили к выполнению учебно-боевых задач и сдаче нормативов на время и точность.
Всего на полигон вышло более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО. По результатам проверки каждое подразделение получит оценку, поводящую итоги зимнего периода обучения.
Новости по теме:
На Балтийский флот в рамках празднования 76-летия взятия Кёнигсберга прибыла делегация военнослужащих Восточного военного округа
Сувениры Юрия Гагарина и его автограф представят в Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
В армейском корпусе Балтийского флота начался перевод вооружения и техники на летний режим эксплуатации
Метки: