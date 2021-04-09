09.04.2021 (05:34)

Уральские летчики отработали дозаправку топливом в воздухе и пуски ракет под Курганом в ходе контрольной проверки за зимний период обучения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Уральские летчики отработали дозаправку топливом в воздухе и пуски ракет под Курганом в ходе контрольной проверки за зимний период обучения

По замыслу учения экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов разведчиков Су-24МР совершали перелет в район боевого применения, находящейся на значительном удалении от аэродрома базирования. Для расширения дальности полета летчики выполнил дозаправку топливом в воздухе от авиационного танкера Ил-78. Во время дозаправки топливом самолеты оперативно-тактической авиации на скорости до 600 км/ч выполнили сближение с танкером на дистанцию до 10-15 метров поочередно, а также в составе пары.

После дозаправки экипажи Су-34 выполнили пуски авиационных ракет класса «воздух-поверхность» по наземным целям.

В ходе отработки учебно-боевых задач летчики выполнили около 40 самолетовылетов, совершили более 100 дозаправок и поразили свыше 50 наземных целей. В летно-тактическом учении, которое проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, было задействовано 11 единиц авиационной техники в том числе истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР и самолет-заправщик Ил-78, более 300 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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