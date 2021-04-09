09.04.2021 (05:25)

На масштабных учениях в Сибири артиллеристы ЦВО разгромили условного противника из САУ «Малка»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На масштабных учениях в Сибири артиллеристы ЦВО разгромили условного противника из САУ «Малка»

В рамках учения артиллеристам необходимо было уничтожить скопление бронетанковой техники, живую силу и высокоточные бетонные укрепления «противника» на расстоянии более 30 км. Расчеты САУ «Малка» выдвинулись в назначенный район и нанесли удары по позициям условного противника. Вести огонь на значительном удалении помогали расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10», которые вели в небе доразведку и корректировку поражения целей в режиме реального времени. Для решения учебно-боевой задачи также были использованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С».

Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице