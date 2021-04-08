08.04.2021 (23:44)

На «Дне инноваций Минобороны России» в Анапе продемонстрировали переносную метеостанцию, не имеющую аналогов

В рамках специализированной выставки «День инноваций Минобороны России» в Военном инновационном технополисе «ЭРА» российские инженеры продемонстрировали портативную метеостанцию СМП-1 двойного назначения.

Изделие СМП-1 предназначено для проведения измерений основных метеорологических параметров атмосферы, обработки, передачи и отображения информации в интересах гидрометеорологического обеспечения различных потребителей в полевых условиях. Прибор имеет компактные размеры и помещается в карман разгрузочного жилета экипировки стрелка.

С помощью метеостанции СМП-1 возможно быстро и объективно оценить метеообстановку на месте без привлечения подразделений гидрометеослужбы и развертывания метеопостов, выработать исходные данные для расчета различных тактических и огневых задач с учетом метеорологических факторов.

Разработка может применяться стрелком-снайпером при предварительной подготовке выполнения огневой задачи с целью расчета (выбора) метеобаллистических поправок. Также новинка может применяться при обеспечении посадки самолетов на необорудованный аэродром, для десантирования групп и подразделений парашютным способом, при проведении радиационной, химической и биологической разведки, а также в борьбе с лесными и площадными пожарами, при ликвидации природных, техногенных катастроф и аварий.

Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится с целью поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности ее применения в интересах Минобороны России.

Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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