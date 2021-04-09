09.04.2021 (05:12)

Комиссия Генерального штаба ВС РФ оценила боевую готовность соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Комиссия Генерального штаба ВС РФ оценила боевую готовность соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине.

В течение нескольких дней рабочая группа проверила состояние вооружения и военной техники, а также готовность подразделений отдельного мотострелкового соединения к выполнению учебно-боевых задач.

При поступлении сигнала на приведение воинской части в высшую степень боевой готовности, военнослужащие получили стрелковое оружие, боеприпасы и всё необходимое имущество, после чего в составе подразделений совершили вывод техники из парка боевых машин в район выполнения учебно-боевых задач.

Особое внимание офицерами комплексной комиссии было акцентировано на этапе боевой стрельбы и вождении боевых машин, в ходе которого военнослужащие продемонстрировали высокие навыки управления системами залпового огня

«Град», а также самоходными артиллерийскими гаубицами «Гиацинт-С».

По итогам проверки, подразделениям мотострелкового соединения была дана высокая оценка по боевой выучке, морально-психологическому состоянию личного состава и мотивации военнослужащих на достижение максимальных результатов в боевой подготовке.

Всего в ходе комплексной проверки соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине было привлечено более 2 тысяч военнослужащих.

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