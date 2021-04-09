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09.04.2021 (05:12)

Комиссия Генерального штаба ВС РФ оценила боевую готовность соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине

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В течение нескольких дней рабочая группа проверила состояние вооружения и военной техники, а также готовность подразделений отдельного мотострелкового соединения к выполнению учебно-боевых задач.

При поступлении сигнала на приведение воинской части в высшую степень боевой готовности, военнослужащие получили стрелковое оружие, боеприпасы и всё необходимое имущество, после чего в составе подразделений совершили вывод техники из парка боевых машин в район выполнения учебно-боевых задач.

Особое внимание офицерами комплексной комиссии было акцентировано на этапе боевой стрельбы и вождении боевых машин, в ходе которого военнослужащие продемонстрировали высокие навыки управления системами залпового огня

«Град», а также самоходными артиллерийскими гаубицами «Гиацинт-С».

По итогам проверки, подразделениям мотострелкового соединения была дана высокая оценка по боевой выучке, морально-психологическому состоянию личного состава и мотивации военнослужащих на достижение максимальных результатов в боевой подготовке.

Всего в ходе комплексной проверки соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО на Сахалине было привлечено более 2 тысяч военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ
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