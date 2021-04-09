09.04.2021 (00:00)

Минобороны России запускает историко-познавательный раздел «Забвению не подлежит», приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля 1945 года произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд. Эта дата стала международным символом борьбы людей за жизнь, свободу и человечность.

На сайте Минобороны в специальном мультимедийном разделе опубликованы архивные материалы – задокументированные свидетельства зверств, издевательств и массового уничтожения фашистами населения оккупированных территорий Советского Союза и стран Восточной Европы – русских, украинцев и белорусов, поляков и австрийцев, словенцев, болгар и представителей других народностей и национальностей.

Публикация архивных документов периода Второй мировой войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

Основу раздела составляют документальные свидетельства зверств фашистов над узниками концлагерей – военнопленными и мирными жителями. Так, в приведенном рассказе военных врачей Красной Армии, плененных немцами в сентябре 1941 года, описываются жутчайшие условия содержания советских военнопленных в созданном осенью 1941 года на бывшем сенном пункте города Демянска (ныне – в составе Новгородской области) концлагере. В первые несколько месяцев узники, которых к концу 1941 года здесь было около 13 тысяч человек, находились под открытым небом. «Позднее были устроены бункера-землянки для военнопленных, в которые загоняли по 70-80 человек. В этих условиях не только лежать, но и сидеть негде было, а поэтому большинству военнопленных приходилось спать стоя», – говорится в документе. И это – при каждодневных 12-часовых тяжелых работах по строительству дорог и валке леса. Первые несколько дней пленных вовсе не кормили, затем по 10 человек под конвоем выводили на ближайшие огороды и разрешали копать картошку. Ни о каком ее приготовлении речи не шло – ее съедали сырую, с кожурой.

Согласно показаниям врачей, охрана лагеря пользовалась любым удобным случаем для физического истребления военнопленных. Одним из таких поводов убийств был выход пленного из землянки с наступлением темноты по естественным надобностям. От подобных убийств, непосильной работы, истощения и болезней смертность военнопленных была запредельной. К маю 1942 года в Демянском лагере из 13 тыс. узников в живых оставалось лишь порядка 700 военнопленных.

Очередным свидетельством бесчеловечного отношения фашистских захватчиков к мирным жителям оккупированных стран служит, например, опубликованное в разделе расследование военной прокуратуры 65-й армии о злодеяниях немцев в созданных для массового уничтожения мирного населения лагерей в районе станции Треблинка Варшавского воеводства. Документ составлен в сентябре 1944 года, сразу после освобождения войсками 1-го Белорусского фронта этих мест.

Согласно расследованию, два обнаруженных лагеря были созданы в 1941 и 1942 годах. При этом первый лагерь «скромно назван» немцами «Арбайтслагерь», то есть «рабочий лагерь», а второй, созданный позднее почти на год, получил название «Тодлагерь» – «лагерь смерти». В расследовании лагерь под номером два назван международным комбинатом смерти. «Ежедневно в лагерь поступало 3-4 эшелона по 6-8 тысяч людей в каждом, – говорится в документе. – Эшелоны поступали из различных оккупированных стран Европы: оккупированных областей СССР, Чехословакии, Австрии, Болгарии, Греции, Польши, а также территории собственно Германии». Следствием установлено, что только за год – с июля 1942 года по август 1943 года – сюда было привезено около 3 миллионов людей из различных стран оккупированной Европы. «Здесь были грудные дети и старики. Здесь было много женщин».

Издевательства и массовое убийство людей начиналось еще по дороге в треблинские лагеря. Схваченные где угодно (на улицах, в собственных домах, на предприятиях и в учреждениях), без каких бы то ни было предупреждений и обвинений, люди загонялись в подготовленные 60-вагонные товарные эшелоны, набивались по 100-200 человек в каждый вагон, имевший лишь одно небольшое окошко. В течение нескольких суток в пути конвоирами двери вагонов ни разу не открывались. Пищу и даже воду люди не получали вовсе. А «малейшую попытку получить извне воду обрывали расстрелами». «В редких случаях, – говорится в расследовании, – охранявшие эшелон немцы и вахтманы передавали по стакану воды, но непременно при этом брали у несчастных в виде вознаграждения золотые часы, браслеты и другие ценности».

При таких условиях, а также от периодических расстрелов вагонов, «когда эшелон прибывал в лагерь, во многих случаях до полвины людей из числа погруженных в вагоны оказывались мертвыми».

Основная масса заключенных сразу по прибытию эшелона в «лагерь смерти» после прохождения «раздевалки» отправлялась в так называемые «бани», где происходило массовое убийство людей газом.

В документе описываются множество способов издевательств и убийства узников солдатами охраны и обслуживающим персоналом лагерей.

Примечателен и характерен для большинства фашистских лагерных порядков описанный в указанном расследовании способ грабежа людей, поставленный гитлеровцами буквально на поток. Во многих случаях увозимым в лагеря европейцам сообщалось, что они переселяются на Украину, где им будет предоставлено жилье, надел земли и работа. Поэтому множество людей отправлялись в такие «переселения», стараясь захватить побольше имущества и все личные ценности. При прибытии в лагеря все это, конечно, изымалось нацистами. В треблинском лагере смерти существовало 4 специальных склада-барака, в которых «работала днем и ночью рабочая команда /из числа узников/, занятая сортировкой и упаковкой для отправки в Германию награбленного имущества и ценностей». В опубликованном документе указано, что только за один год, с июля 1942 по август 1943, из Треблинки было отправлено на запад «всякого имущества, не считая ценностей, медицинского инструментария, одежды и обуви (…) 400 вагонов. Женских волос, кроме того, 25 вагонов»…

Опубликованное в разделе расследование военной прокураты 1-го Белорусского фронта свидетельствует о бесчеловечном обращении гитлеровских оккупантов с советскими военнопленными и мирными жителями в так называемых Сухожебрских лагерях в Варшавском воеводстве, освобожденных войсками фронта осенью 1944 года.

В опубликованном акте о зверствах захватчиков рассказывается, что два лагеря начали строиться в марте 1941 года. Первые военнопленные в количестве около 100 человек были брошены сюда уже к вечеру 23 июня. Причем, среди советских военнопленных были и поляки в гражданской одежде. Землянки заключенные рыли себе сами. К концу 1941 года число узников обоих лагерей доходило до 120 тысяч. Причем, как указано в акте, вместе с рядовыми бойцами в лагерь направлялись и командиры Красной Армии, «а частично генералы».

«Приблизительно с января-февраля 1942 года завоз военнопленных в лагерь прекратился, – сказано в документе, – и к июлю того же года лагерь был ликвидирован». К моменту прихода войск Красной Армии от лагеря ничего не осталось – только поле, засеянное хлебом.

Условия содержания заключенных Сухожебрских лагерей подчинялись только одной цели – их скорейшему уничтожению. «Главным методом истребления узников являлся голод», – подчеркивается в акте. Военнопленные и мирные жители гибли здесь в огромных количествах: по показаниям свидетелей ежедневно из лагеря вывозилось до 35 подвод трупов, причем нередко подводы делали по два рейса и вывозили по 5-7 тел каждая.

В августе 1941 года, видя неизбежную гибель, большая группа военнопленных «в отчаянии с криком ура бросилась на проволочное заграждение лагеря». Все они были расстреляны немцами, а их тела несколько дней провисели на колючей проволоке.

Немаловажную часть опубликованной подборки архивных материалов представляют документы, свидетельствующие о бесчеловечном обращении фашистских захватчиков с детьми народов оккупированных стран.

В уже упомянутом документе-расследовании военной прокуратуры приводится пример убийств младенцев, когда надсмотрщик, вырывая из рук матерей плачущих детей, брал их за ножки и убивал ударом головой о стену.

Свидетельств убийств детей подобным способом в опубликованных материалах немало.

Так, например, среди фотографий с раскопок массового расстрела жителей города Сокаль Львовской области, производимых на освобожденных территориях специально созданной комиссией, запечатлены эксгумированные детские тела. Среди них, как гласит подпись к фото, – «труп 2-летнего ребенка с разбитым черепом».

В другом опубликованном документе – акте о зверствах, совершенных немцами над советскими гражданами за время оккупации Виленской области с 24 июня 1941 года по 9 июля 1944 года – говорится о существовавшем в районе железнодорожной станции Понары (в 10 километрах юго-западнее Вильнюса) месте массового уничтожения советских граждан под названием «База». В тексте документа также указывается, что «детей брали за ноги и убивали о деревья». Всего же в этот лагерь уничтожения за три года временной оккупации Понар было «привезено и убито свыше 200 тысяч человек». Сюда сгонялись пешими колоннами по нескольку тысяч, привозились на сотнях автомобилей и железнодорожными составами мирные жители со всей Литовской ССР и пленные красноармейцы. Мирные жители свозились сюда под тем же фашистским предлогом – «под видом перемещения на новое место жительства и работу. Люди семьями шли и ехали с личными вещами». Сюда сгоняли евреев, поляков, белорусов, литовцев и русских.

Особо выделяется из опубликованных документов раздела Акт от 15 августа 1944 г., составленный местными жителями, «О зверствах немецко-фашистских мерзавцев в районном центре Домачево Брестской области». Документ рассказывает о трагической судьбе воспитанников детского дома, расстрелянных оккупантами.

Среди страниц документа – поименные списки детей 2-12 лет, погибших от рук фашистов, или (перед самым расстрелом) взятых на воспитание местными жителями с подробным указанием их имен и адресов. Как значится в Акте, из 100 воспитанников было расстреляно 54 ребенка, сдано в гетто, где впоследствии также расстреляно – 15, взято родственниками и местными жителями – 27. Трое ребят погибли в первый день войны, судьба одного ребенка не установлена.

В Акте приводятся показания местных жителей и всех работников детского дома – непосредственных свидетелей трагических последних месяцев его существования. Подробно рассказывается о том, что дети сильно голодали, болели и умирали, не получая достаточного количества даже основных продуктов от оккупационных властей (медицинская помощь им не оказывалась вовсе). А также о том, как и где именно совершилась бесчеловечная казнь 54 ребят.

Из всех погибших детей спастись удалось только 12-летней Кавалеровой Але, чудом убежавшей из гетто.

Еще одно бесчеловечное преступление оккупантов описывается в опубликованном политдонесении политуправления 1-го Белорусского фронта начальнику ГлавПУра Красной Армии от 20 июля 1944 г. о детском лагере в селе Скобровка Пуховического района Минской области, существовавшем с мая по июль 1944 г., в котором изначально находилось около 2000 детей от 6 до 14 лет.

В документе приводятся доказательства, что детей отбирали для возможной диверсионной работы (местные партизаны поймали 16 мальчишек 13-14 лет из лагеря, которые сознались, что получили от немцев спецзадания), а также – брали у них кровь (зачастую – буквально всю, не оставляя ребенку никакого шанса на выживание) для раненых немецких офицеров, так как, по приведенному мнению самих немцев, «русская кровь имеет противотифозный иммунитет».

В разделе представлен и ряд документов, подтверждающих чудовищные преступления гитлеровского режима (и судорожные попытки их скрыть) в лагере Освенцим.

В информационной сводке политотдела 60-й армии от 26 января 1945 г. о положении на вновь освобожденной армией территории Польши приводятся некоторые показания уцелевших узников этого концлагеря о бесчеловечных условиях и беспрерывных «конвейерах» по уничтожению заключенных. К сводке приложена цифровая копия подлинника (с переводом) карты-схемы путей сообщения между лагерем Освенцим и его филиалами

Подробный отчет специальной комиссии об увиденном и предварительно расследованном на территории концлагеря Освенцим и его многочисленных филиалов представлен в донесении начальника Политического управления 1-го Украинского фронта генерал-майора Яшечкина. К политдонесению приложен перевод документа «Миллионы обвиняют!», составленного членом комиссии – доверенным Национального комитета «Свободная Германия» лейтенантом Леше.

В разделе опубликованы номера фронтовых и армейских газет, в материалах которых рассказано об ужасах, творимых немецкими фашистами над заключенными концлагерей и мирным населением.

К примеру, в приведенных в разделе сентябрьских 1944 года номерах газеты политуправления 2-й гвардейской танковой армии «Ленинское знамя» опубликовано Коммюнике Польско-советской чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немцев, совершенных в лагере уничтожения на Майданеке в городе Люблин. Декабрьский номер газеты посвящен описанию злодеяний фашистов на территории города Львова и Львовской области.

Газета 1-го Украинского фронта «За честь родины» в марте и мае 1944 года публиковала сообщения Чрезвычайной госкомиссии о разрушениях и зверствах в г. Киеве, о директивах и приказах гитлеровского правительства об истреблении советских военнопленных и мирных граждан.

Документы фашистских оккупационных властей, опубликованные в разделе, подтверждают, что человеко-ненавистническое отношение к народам на оккупированных территориях являлось частью политики немецкого фашистского государства.

Так, в «Памятке для немецких крестьян», распространявшейся гитлеровцами среди немецкого населения во время оккупации Польши, недвусмысленно читается презрительное отношение к полякам, работающим в немецких хозяйствах. Памятка прямо призывает немцев: «держись подальше от поляков», «не разрешайте полякам есть с вами за одним столом», «не предоставляйте полякам никаких льгот», «по отношению к полякам держись самоуверенно».

Архивные документы, вошедшие в экспозицию мультимедийного проекта, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.

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