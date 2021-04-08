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08.04.2021 (23:17)

Устройства противодействия разведке представлены на выставке в Анапе

На специализированной выставке научных разработок продемонстрирован обнаружитель средств наблюдения «СОСНА» и нейтрализатор средств наблюдения «СОСНА-Н»

Разработки планируется применять в интересах обнаружения и противодействия тактической разведке противника, снайперским подразделениям и операторам-наводчикам противника.

В настоящее время сфера «СОСНА» активно применяется правоохранительными структурами, службами безопасности, а также используются в условиях реальной боевой обстановки. В гражданском секторе приборы используются при обеспечении безопасности важных объектов и физических лиц.

Разработчики изделий  «отметили, что данные разработки являются прорывными технологиями и по совокупности своих характеристик аналогов в мире не имеют», говорится в пресс-релизе.

Выставка «День инноваций Минобороны России» «проводится с целью поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности ее применения в интересах министерства обороны РФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Наука , Технополис Эра
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