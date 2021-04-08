08.04.2021 (19:22)

Новейшие комплексы обработки речи представили в технополисе «ЭРА»

Новейшие комплексы и системы обработки речи, созданные научными сотрудниками технополиса «ЭРА» совместно с представителями российской промышленности, продемонстрированы на тематической выставке «День инноваций Минобороны России», проходящей в Анапе.

Как отметили в Главном управлении научно-исследовательской деятельности Минобороны России, применение прорывных и передовых технологий обработки речи, искусственных нейронных сетей, фонетики и голосовой биометрии для обработки аудиоинформации позволило специалистам создать уникальный аппаратно-программный комплекс, который способен автоматизировано производить обработку речи в повседневной жизнедеятельности войск, так и в ходе решения специальных задач, когда требуется автоматическая обработка больших объемов речевой информации.

Сотрудниками технологического центра («Специальный Технологический Центр») удалось разработать отечественные малогабаритные и полноформатные цифровые аэрофотоаппараты повышенного разрешения. «Использование технологии глобального затвора, возможность полного контроля над параметрами матрицы, отсутствие механических элементов, а также исключительная разрешающая способность, повысят эффективность современных самолётных и коптерных беспилотных летательных аппаратов», - рассказали в Центре.

Современные решения на базе сверхточных нейронных сетей, направленные на создание комплексов дистанционного мониторинга земной поверхности, предопределили разработку системы автоматического дешифрования снимков. Уникальность подобной системы, позволяющей производить автоматическое распознавание объектов на подстилающей поверхности, заключается в высокой точности модели, возможности проведения масштабирования в обе стороны, а также в наличии большой базы реальных, а не синтетических объектов.

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