08.04.2021 (22:43)

Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков провел первое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира среди военнослужащих по боксу

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу 2021 года, который состоится с 16 по 26 сентября в Москве.

С приветственным словом работу заседания открыл статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.

«У нас есть уникальная возможность вместе с Федерацией бокса России в Министерством спорта организовать и провести чемпионат мира среди военнослужащих по боксу. Поэтому нужно показать, на что мы способны. Теперь дело чести провести турнир мощно и красиво, показав, какие у нас крепкие и правильные спортивные традиции в стране. Уверен, что именно так все и будет, опыт в проведении мероприятий такого большого спортивного масштаба у нас большой. Знаю, что важным моментом является и встреча гостей, безусловно, главные участники мероприятия — спортсмены, это наши основные гости. И вот как мы их встретим, организуем большую и познавательную экскурсионную программу, тоже будет важным моментом всего чемпионата мира», — сказал замглавы военного ведомства.

Также Николай Панков отметил, что выбрано удачное место для проведения торжественной церемонии открытия чемпионата мира среди военнослужащих по боксу — Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»:

«Это уникальное место, которое не имеет аналогов в мире. Это самый посещаемый музейный комплекс в стране. Также там находится уникальный по замыслу и исполнению Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. У всех гостей чемпионата мира среди военнослужащих по боксу будет отличная возможность увидеть это все своими глазами», — добавил заместитель Министра обороны.

В ходе своего доклада о подготовке 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу 2021 года в Москве начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артём Громов рассказал, что по итогам предварительной заявки на турнир уже планируют приехать более 216 спортсменов из 25 стран. Финальная заявка от стран-участниц турнира будет подана до 2 августа.

«В последние годы соревнования по боксу под эгидой Международного совета военного спорта проводились только в рамках программы летних Всемирных военных игр, — подчеркнул Артём Громов. — Последний чемпионат мира среди военнослужащих по боксу был проведен в Казахстане в 2014 году».

Также начальник ЦСКА подчеркнул, что инициатива проведения в Москве чемпионата мира среди военнослужащих по боксу всесторонне поддерживается Федерацией бокса России. В результате чего еще в феврале было подписано рабочее соглашение между ЦСКА и Федерацией бокса о подготовке и проведении чемпионата.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев в своем докладе остановился на вопросах судейства, комплектовании состава сборной Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в турнире, а также о совместной деятельности в ходе работы по организации и проведении этого крупного и важного мероприятия в Москве.

По итогам докладов статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков отметил, что было правильным решением выступить с инициативой проведения чемпионата мира среди военнослужащих по боксу в Москве.

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