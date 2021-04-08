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08.04.2021 (21:10)

В более 40 воинских частях, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ, проводятся контрольные проверки и контрольные занятия

В более 40 частях и структурных подразделениях Военно-Морского Флота, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ, проходят контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения.

Как отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, наряду с контрольными проверками на флотах и Каспийской флотилии, проверки проводятся в свыше 40 воинских частях, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ.

Будут детально проверены все составляющие работы командного состава всех звеньев. В ряде структурных подразделений непосредственного подчинения Главного командования ВМФ будут проведены контрольные тактико-специальные учения, в ходе которых будет проверена готовность личного состава к выполнению задач по предназначению.

Проверки проводятся также в учебных центрах ВМФ. Проверяется Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге, Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске, где будут приняты экзамены у младших специалистов.

Рабочими группами Главного командования ВМФ проверяются воинские части, обеспечивающие функционирование испытательных полигонов Военно-Морского Флота. Будет проверен и Центр боевого управления ВМФ.

«Во главу угла контрольных проверок ставится уровень мастерства профессионализма кадров, их способность грамотно эксплуатировать вверенную технику и вооружение в условиях планового наращивания интенсивности боевой подготовки. Несомненно, что будет проверена деятельность командиров и начальников всех степеней по неукоснительному выполнению требований руководящих документов Министерства обороны Российской Федерации и Военно-Морского Флота как в повседневной службе, так и в ходе выполнения поставленных задач», — добавил адмирал Николай Евменов.

«Контрольные проверки являются комплексными и позволяют на всех уровнях оценить показатели и параметры боевой и мобилизационной готовности, работу командования по поддержанию и укреплению воинской дисциплины и правопорядка, организацию учебно-методической подготовки, подготовленности постоянного состава, физическую подготовку. Результаты проверок будут всесторонне проанализированы», — подчеркнул главком ВМФ России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Проверка боеготовности
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