08.04.2021 (21:33)

Курсанты филиала Военной академии РВСН приняли участие во всеармейском этапе Международной олимпиады курсантов по иностранному языку

Курсанты филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого из подмосковного Серпухова приняли участие во всеармейском этапе Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку, который прошел в Военном университете Минобороны России.

Всего в конкурсных испытаниях участвовала 41 команда.

Конкурс состоял из четырех туров. В первом командам было необходимо пройти письменный конкурс «Вместе мы — сила!», состоящий из пяти разделов и направленный на проверку знания грамматических правил английского языка, лексического материала в рамках тематики олимпиады, а также навыков восприятия письменной иностранной речи.

Второй тур включал в себя конкурс «Мирный космос» и представлял собой выполнение комплекса заданий, направленных на проверку навыков восприятия устной иностранной речи.

Третий тур представлял устный конкурс «Позвольте уточнить» и был направлен на оценку навыков монологической и диалогической речи конкурсантов.

Четвертый тур являлся устным командным конкурсом «Когда мы едины — мы непобедимы!» и предполагал участие в командной викторине.

На всеармейском этапе курсанты смогли продемонстрировать свои знания в области иностранного языка и представить свои образовательные организации.

Команда филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого достойно прошла все испытания и в упорной борьбе заняла девятое место среди 41 команды.

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