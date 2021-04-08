08.04.2021 (20:50)

На Балтийский флот в рамках празднования 76-летия взятия Кёнигсберга прибыла делегация военнослужащих Восточного военного округа

На Балтийский флот в рамках празднования 76-летия взятия Кёнигсберга прибыли военнослужащие одной из мотострелковых частей Восточного военного округа ВВО.

В период Восточно-Прусской операции 1945 года красноармейцы 328-й стрелковой дивизии принимали участие в боях за взятие Кёнигсберга и крепости Пиллау. Затем дивизия была переведена на Дальний Восток — в Белогорск, сегодня — это отдельная мотострелковая бригада с местом дислокации в поселке Екатеринославка. Десять лучших военнослужащих из этой части с 4 апреля находятся в столице Янтарного края.

Военнослужащих встретили и расселили в мотострелковом полку в Калининграде, откуда они за четыре дня они объехали несколько городов региона, побывали с экскурсией в музее истории 1-й гвардейской Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова второй степени Мотострелковой дивизии, где встретились с ветеранами воинской части. Затем гости побывали в армейском корпусе Балтийского флота и местах боевой славы в Гусеве и Советске. Там же у них состоялась встреча с командованием армейского корпуса и посещение музея Боевой Славы мотострелковой дивизии.

В Калининграде гости Балтийского флота посетили областной историко-художественный музей, посмотрели экспозицию, посвященную Восточно-Прусской операции и взятию города-крепости Кёнигсберг, встретились с представителями Калининградского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и юнармейцами.

Военнослужащие с Дальнего Востока смогли побывать в самом западном городе РФ, главной базе Балтийского флота — Балтийске, где посетили музей Балтийского флота и музейный комплекс «Балтийская крепость» (крепость Пиллау). Побывали военнослужащие и на боевых кораблях соединения охраны водного района.

Кроме этого военнослужащие из Амурской области встречались с Калининградскими школьниками, курсантами Калининградского Нахимовского военно-морского училища, депутатами областной думы и ветеранами.

В день взятия Кёнигсберга, 9 апреля, делегация отдельной мотострелковой бригады ВВО возложит цветы к вечному огню Мемориала 1200 воинам-гвардейцам и примет участие в церемонии открытия экспозиции, посвященной штурму Кёнигсберга в музее 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в Доме офицеров Балтийского флота.

Завершающим пунктом военно-исторического путешествия военнослужащих из Амурской области станет историческая экспозиция 5-го форта, который был взят советскими войсками в ходе штурма крепости Кёнигсберг.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице