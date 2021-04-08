08.04.2021 (22:00)

В соединениях и воинских частях 12-го Главного управления Минобороны России проходит подготовка к конкурсу «Аварийный район»

Личный состав аварийно-спасательных формирований 12-го Главного управления Минобороны России готовится к участию во всеармейском этапе конкурса профессионального мастерства «Аварийный район», который в июне 2021 года впервые пройдет в Хабаровске. Предыдущие соревнования с 2018 по 2020 год проводились на базе 84-го учебного центра в Сергиевом Посаде в Московской области.

Военные специалисты брянского соединения провели практическую тренировку по прохождению элементов этапа «Специальная полоса», в ходе которой приобрели навыки в преодолении ряда сложных препятствий, имитирующих реальную обстановку, в которой могут оказаться спасатели.

Учебно-материальная база соединений и воинских частей 12-го Главного управления Минобороны России позволяет на высоком уровне совершенствовать психологическую, профессиональную и физическую подготовку личного состава штатных аварийно-спасательных формирований к действиям по ликвидации последствий аварий техногенного и природного характеров. Это подтверждается результатами международного этапа соревнований «Аварийный район» 2019 и 2020 годов, где команды 12-го Главного управления заняли призовые места.

Конкурс «Аварийный район» — уникальная возможность приобретения передового опыта как специалистами различных ведомств России, так и спасателями различных государств.

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