08.04.2021 (20:20)

В Военной академии МТО проходит VI Международная олимпиада курсантов по военной истории

С 5 по 9 апреля в Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва на территории Военного института (железнодорожных войск и военных сообщений) проходит VI Международная олимпиада курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории.

На церемонии открытия олимпиады с приветственным словом к участникам обратился заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Александр Целыковских. Он выразил уверенность в том, что все участники состязаний — высокоподготовленные специалисты в области истории, объект гордости и ориентир в учебе для сослуживцев — и пожелал им творческих озарений, всестороннего раскрытия интеллектуального потенциала, эмоционального позитива и удачи.

В олимпиаде принимают участие 48 команд, более 240 человек из 31 вуза Минобороны России, двух вузов военных ведомств стран СНГ (Военная академия Республики Беларусь, Военный университет имени Вазгена Саргсяна Министерства обороны Республики Армения) и восьми учебных военных центров.

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