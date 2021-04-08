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08.04.2021 (19:50)

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде принесли торжественную клятву нахимовца

В Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла церемония посвящения воспитанников в нахимовцы. В торжественном мероприятии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, а также родители нахимовцев, приехавшие из разных уголков России.

Воспитанники филиала принесли клятву нахимовца, пообещав быть беззаветно преданными своей Родине, упорно и настойчиво овладевать знаниями, изучать военное дело и готовить себя к службе для защиты Отечества.

Торжественную клятву от нахимовцев принимали ветераны военной службы, адмиралы и генералы запаса, многие из которых сами когда-то прошли школу суворовских и нахимовских училищ.

Одновременно с ритуалом посвящения в нахимовцы в филиале состоялся торжественный митинг в честь открытия на территории училища первого в регионе памятника адмиралу Павлу Степановичу Нахимову. Бронзовый монумент прославленного флотоводца выполнен в полный рост и установлен на постамент из гранита мансуровского происхождения. Автором скульптуры является Андрей Шевцов.

Торжественную клятву от нахимовцев принимали ветераны военной службы, адмиралы и генералы запаса, многие из которых сами когда-то прошли школу суворовских и нахимовских училищ.

В завершение мероприятия, нахимовцы продемонстрировали навыки строевой подготовки, пройдя торжественным маршем перед почетными гостями и своими родителями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище , Среднее образование
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