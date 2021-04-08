08.04.2021 (19:03)

Система ранней диагностики заболеваний легких стала премьерой «Дня инноваций Минобороны России» в Анапе

Рабочий прототип отечественной системы ранней диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта пользовался повышенным интересом специалистов на «Дне инноваций Минобороны России» в Военном инновационном технополисе «ЭРА».

Разработка выполнена Московским физико-техническим институтом (национальным исследовательским университетом) и позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний легких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта.

Систему планируется применять при проведении медицинских осмотров, при массовом поступлении пациентов в условиях пандемии в госпиталях и на фельдшерских пунктах, в том числе при помощи средств телемедицины на объектах, на которых отсутствуют высококвалифицированные врачи-пульмонологи.

С помощью данной разработки станет возможным проведение диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких на самых ранних этапах развития. Система также подходит для экспресс-диагностики (при этом время полного обследования составляет 5 минут) и адаптирована под задачу массового обследования большого числа пациентов.

Разработчики отмечают, что система ранней диагностики заболеваний лёгких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет определять паралогические изменения в легких и ставить диагноз на 24–36 часов раньше, чем появляется возможность увидеть изменения на компьютерной томографии, а точность поставленного диагноза составляет 95%.

Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится в технополисе «ЭРА» (Анапа, Краснодарский край) с целью поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности их применения в интересах военного ведомства.

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