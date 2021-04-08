08.04.2021 (18:24)

В технополисе «ЭРА» прошел круглый стол по ключевым направлениям развития инновационных проектов в сфере обороны и безопасности

Приоритетные направления научных исследований по критическим технологиям и перспективные инновационные проекты в сфере обороны и безопасности стали предметом научной дискуссии в рамках деловой программы «Дня инноваций Минобороны России» в Военном инновационном технополисе «ЭРА».

Повестка круглого стола предусматривала дискуссии по определению перспективных направлений и форм взаимодействия организаций, структур и ведомств Российской Федерации в рамках реализации инновационной деятельности технополиса «ЭРА».

В ходе мероприятия были заслушаны 15 докладов участников по организационно-методическим и нормативно-правовым аспектам выполнения инновационных проектов в сфере обороны и безопасности, а также по системам разработки и постановки продукции на производство в рамках инновационного проекта.

По итогам обмена мнениями по тематике круглого стола будет выработана согласованная позиция и определен механизм межведомственного взаимодействия по вопросам реализации инновационной деятельности технополиса «ЭРА».

В мероприятии принимали участие представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности.

Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится с целью поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности ее применения в интересах Минобороны России.

Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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