08.04.2021 (19:19)

Представители Минобороны России проведут цикл научно-деловых бесед с операторами научных рот технополиса «ЭРА

В рамках тематической выставки «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации» специалисты органов военного управления, ответственные за деятельность лабораторий технополиса «ЭРА», а также командиры научных подразделений и начальники лабораторий проведут шесть научно-деловых бесед с операторами научных рот военного иннограда.

Беседы будут посвящены ключевым направлениям исследований технополиса в области создания малых космических аппаратов, медико-биологических технологий, гидрометеорологического обеспечения, технологий искусственного интеллекта, а также морской робототехники, энергетики, технологий, аппаратов и машин обеспечения.

В режиме вопрос-ответ научные наставники ответят на интересующие вопросы молодых ученых по вопросам научно-исследовательской и повседневной деятельности. При этом особое внимание идеологи уделят повышению эффективности и результативности научных исследований.

Как отметили в Главном управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, инициаторы научных бесед посредством неформального общения получают обратную связь от операторов и научных руководителей. Это способствует совершенствованию организации исследований, а у военнослужащих по призыву повысится научная мотивация и осознание своей роли в проводимых исследованиях.

Основная цель научных диалогов заключается в укреплении непосредственного взаимодействия операторов с научными руководителями, сотрудниками лабораторий и представителями заинтересованных органов военного управления в интересах эффективной организации исследований.

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