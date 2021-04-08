08.04.2021 (17:55)

В десяти городах на юге России состоялась вторая репетиция парадов в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

В десяти городах юга России прошла вторая репетиция парадов в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировках парадных расчетов в составе гарнизонов приняли участие более 15 тыс. человек из числа военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), представителей других силовых структур и ведомств, юнармейцев и воспитанников кадетских корпусов.

Репетиции парадов прошли в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений ЮВО — Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В составе механизированных колонн в 10 городах задействовано порядка 500 единиц современных и исторических образцов техники.

При подготовке к торжественным мероприятиям Дня Победы реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО осуществляется регулярная профилактическая дезинфекция мест приема и размещения парадных расчетов. Все военнослужащие-участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

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