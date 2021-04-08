08.04.2021 (17:40)

Авиационные и наземные силы поиска и спасения ЦВО заняли дежурные позиции для обеспечения запуска «Союз МС-18»

Экипажи вертолетов, самолетов и поисково-эвакуационных машин «Синяя птица» поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) заняли позиции и заступили на дежурство в оперативных районах Российской Федерации и Республики Казахстан для обеспечения безопасности запуска космического корабля «Союз МС-18».

Авиационные и наземные поисково-спасательные, инженерно-технические группы и бригады военных медиков заступили на дежурство в оперативных районах России и Казахстана в населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Караганда, Байконур, Жезказган и Аркалык, расположенных по траектории полета ракеты-носителя «Союз-2.1а». В организации поисково-спасательного обеспечения запуска космического корабля «Союз МС-18» задействовано более 150 военнослужащих, и около 30 единиц авиационной и наземной техники, в том числе вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12, Ан-26 и поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космических кораблем «Союз МС-18», получившим в связи с приближающимся Днем космонавтики название «Ю.А. Гагарин», запланирован на 9 апреля. В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18» вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, в дублирующий – российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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