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08.04.2021 (17:15)

В Самаре на тренировке механизированной колонны военного парада впервые показали зенитные системы С-400 «Триумф»

Фото Видео

Сегодня в Самаре состоялась первая тренировка механизированной колонны рамках подготовки к параду Победы. В составе парадного расчёта впервые были представлены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Комплексы поступили на вооружение в декабре 2020 года, а 31 января 2021 года они были поставлены на боевое дежурство в Самарской области. Это позволило в полтора раза увеличить возможности расчетов противовоздушной обороны Центрального военного округа при обороне воздушного пространства над регионами Поволжья.

Тренировка проводилась на аэродроме Кряж. Возглавлял парадный строй военной техники бронеавтомобиль «Тигр». Также в составе колонны были представлены пикапы «Патриот», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы «Ураган» и «Град», оперативно тактическими ракетными комплексами ОТРК «Искандер-М». В первой тренировке не была задействована гусеничная техника. Это боевые машины пехоты БМП-2М, танки Т-72Б3 и самоходные гаубицы «Мста-С».

Всего в тренировке было задействовано около 40 единиц боевой техники. Совместные тренировки пешей и механизированной колонн начнутся с 20 апреля.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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