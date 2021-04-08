08.04.2021 (16:45)
Под Самарой со спецназом ЦВО проведено учение с проникновением в тыл условного противника
Бригада специального назначения Центрального военного округа провела в Самарской области учение с переброской групп разведчиков в глубокий тыл противника.
Разведывательные группы выполнили десантирование с вертолетов Ми-8 в район полигона Новая Бинарадка, затем совершили многокилометровые марши в зону, подконтрольную условному противнику. По замыслу практических действий, военнослужащим нужно было провести диверсии и выйти в район эвакуации.
Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняли участие около 300 спецназовцев
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