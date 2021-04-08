08.04.2021 (16:30)

Расчеты БпЛА мотострелкового соединения ЦВО отработали поиск условного противника в сибирских лесах

В Кемеровской области расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) мотострелкового соединения Центрального военного округа отработали задачи по поиску и обнаружению скрытых мест дислокации условного противника в лесной зоне и произвели корректировку артиллерийского огня.

В ходе учения расчеты БпЛА «Орлан-10» выполнили мероприятия по развертыванию беспилотных летательных аппаратов, их запуску с ограниченных площадок, провели воздушную разведку над лесистой местностью, с целью обнаружения лагеря и скрытых мест дислокации условного противника, после чего передали данные командованию для применения артиллерии.

Для поиска замаскированных объектов военнослужащие применяли тепловизионные камеры, установленные на беспилотных аппаратах «Орлан-10».

Кроме того, военнослужащие отработали действия по управлению с наземного пункта одновременно несколькими БпЛА, в том числе, когда в качестве ретранслятора был использован один летательный аппарат, передающий сигнал управления отдаленным беспилотникам.

Тактико-специальное учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем было задействовано более 300 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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