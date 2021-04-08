08.04.2021 (15:30)

Экипажи Су-34 ЦВО впервые выполнили пуски ракет «воздух-поверхность» на учении в Мурманской области

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) в ходе летно-тактического учения в Мурманской области впервые выполнили боевые пуски высокоточных ракет класса «воздух-поверхность» по морским целям, имитирующим подводные лодки в надводном положении и корабли условного противника.

Экипажи отработали применение авиационных ракет малого радиуса действия. Кроме того, летчики отработали учебно-боевые задачи по патрулированию арктической зоны в составе пар, аэронавигации, а также маневрирование над безориентирной водной поверхностью.

В ходе учения было выполнено около 20 вылетов. Ранее летчики Су-34 совершили беспосадочный перелет из Челябинской в Мурманскую область, преодолев более 2000 километров.

Летно-тактическое учение с боевыми пусками ракет экипажей Су-34 ЦВО прошло над акваторией Белого моря на полигоне Лумбовка. В нем было задействовано 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, более 50 единиц наземной техники, а также свыше 300 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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