08.04.2021 (15:10)

Военные автоинспекторы ЦВО в Алтайском крае обеспечили безопасность дорожного движения военной техники в ходе учения

Сотрудники территориальной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Алтайском крае, обеспечили безопасность передвижения военной техники Барнаульского гарнизона в ходе стартовавшего учения, проходящего в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Экипажи ВАИ ЦВО обеспечили безопасный выход техники из парков воинских частей, а также следование в район выполнения учебно-боевых задач. Мероприятия по обеспечению безопасности передвижения воинских колонн проводились совместно с сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения региона.

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