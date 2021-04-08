Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.04.2021 (15:10)

Военные автоинспекторы ЦВО в Алтайском крае обеспечили безопасность дорожного движения военной техники в ходе учения

Сотрудники территориальной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Алтайском крае, обеспечили безопасность передвижения военной техники Барнаульского гарнизона в ходе стартовавшего учения, проходящего в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Экипажи ВАИ ЦВО обеспечили безопасный выход техники из парков воинских частей, а также следование в район выполнения учебно-боевых задач. Мероприятия по обеспечению безопасности передвижения воинских колонн проводились совместно с сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения региона.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
С военнослужащими ЦВО проведены занятия по огневой подготовке на горном полигоне в Киргизии
В Челябинской области определяют лучших снайперов Центрального военного округа
В Крыму прошло специальное учение военной полиции и военной автомобильной инспекции Черноморского флота
Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области

Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false