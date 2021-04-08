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08.04.2021 (15:00)

Участники международного конкурса «Саянский марш» прибыли в Кызыл

Все команды, которые примут участие в международном этапе конкурса «Саянский марш», прибыли в Кызыл. Это военнослужащие из Китая, Абхазии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии.

Российской стороной был организован торжественный прием всех участников конкурса. В аэропорту города Кызыл прозвучали гимны Российской Федерации и стран-участниц конкурса, а представителям команд в знак гостеприимства и сотрудничества девушки в национальных костюмах вручили каравай с солью и национальный напиток (чай с молоком). В Красноярский край на базу учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки», где будут проходить соревнования, участников конкурса доставят на автобусах. По прибытии все военнослужащие пройдут медицинский осмотр, а также инструкторские занятия по порядку прохождения этапов конкурса, а затем приступят к тренировкам.

Торжественная церемония открытия международного этапа конкурса «Саянский марш-2021» пройдет 14 апреля.

Пресс-служба Центрального военного округа
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