08.04.2021 (14:45)

Первая тренировка пеших парадных расчетов прошла в Новосибирске

Первая тренировка пеших парадных расчетов в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась на плацу Новосибирского высшего военного командного училища.

В едином строю прошло более 1,5 тыс. военнослужащих общевойскового объединения Центрального военного округа, курсантов Новосибирского высшего военного командного училища, соединения противовоздушной обороны, Сибирского регионального командования внутренних войск МВД РФ, войск национальной гвардии РФ Сибирского округа. Все участники отработали соблюдение интервалов и дистанций, а также слаженность парадного строя во время движения. Репетиция проходила с соблюдением всего сценария проведения торжественного мероприятия.

Генеральные репетиции пройдут 5 и 7 мая на центральной площади города Новосибирска, в них будет задействовано более 2 тысяч личного состава и более 50 единиц военной техники.

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