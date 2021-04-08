08.04.2021 (14:15)
Екатеринбургские суворовцы собрали и передали наборы книг и игрушек для детей, проходящих лечение в онкоцентре
Екатеринбургские суворовцы собрали и передали наборы книг и игрушек для детей, проходящих лечение в онкологическом центре.
Передача книг и игрушек прошла в рамках акции «Коробка храбрости», организованной воспитанниками и преподавателями Суворовского военного училища. Таким образом воспитанники и преподаватели решили поддержать ребят, находящихся на длительном лечении в онкологическом стационаре.
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