08.04.2021 (14:15)

Екатеринбургские суворовцы собрали и передали наборы книг и игрушек для детей, проходящих лечение в онкоцентре

Екатеринбургские суворовцы собрали и передали наборы книг и игрушек для детей, проходящих лечение в онкологическом центре.

Передача книг и игрушек прошла в рамках акции «Коробка храбрости», организованной воспитанниками и преподавателями Суворовского военного училища. Таким образом воспитанники и преподаватели решили поддержать ребят, находящихся на длительном лечении в онкологическом стационаре.

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