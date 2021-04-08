08.04.2021 (14:35)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в рамках проведения контрольной проверки войск инспектирует соединения и воинские части Восточного военного округа



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Инспекция Начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова соединений и воинских частей ВВО в рамках проведения контрольной проверки

Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов утром 8 апреля прибыл в Хабаровск для проверки соединений и воинских частей Восточного военного округа.

Валерий Герасимов заслушал доклад командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Геннадия Жидко, должностных лиц органов военного управления и командиров подразделений о ходе выполнения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также проверил объекты инфраструктуры военных городков и полигонов.

Проверочные мероприятия в войсках Восточного военного округа проводятся комиссией Генерального штаба ВС РФ под руководством начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова. Также в составе комиссии заместители Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Контрольная проверка за зимний период обучения проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях на территории всех военных округов и Северного флота, в том числе в районах крайнего Севера, а также в видах и родах войск ВС РФ.

Всего, в текущем месяце будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

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