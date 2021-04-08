Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.04.2021 (14:35)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в рамках проведения контрольной проверки войск инспектирует соединения и воинские части Восточного военного округа

Фото Видео

Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов утром 8 апреля прибыл в Хабаровск для проверки соединений и воинских частей Восточного военного округа.

Валерий Герасимов заслушал доклад командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Геннадия Жидко, должностных лиц органов военного управления и командиров подразделений о ходе выполнения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также проверил объекты инфраструктуры военных городков и полигонов.

Проверочные мероприятия в войсках Восточного военного округа проводятся комиссией Генерального штаба ВС РФ под руководством начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова. Также в составе комиссии заместители Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Контрольная проверка за зимний период обучения проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях на территории всех военных округов и Северного флота, в том числе в районах крайнего Севера, а также в видах и родах войск ВС РФ.

Всего, в текущем месяце будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В рамках контрольной проверки за зимний период обучения артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполнили зачетные боевые стрельбы в ночных условиях
Свыше 15 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО приступили к контрольной проверке боевой готовности войск в пяти регионах РФ
В Приморье в соединениях и воинских частях ВВО началась контрольная проверка
В РВСН начались контрольные и итоговые проверки по итогам зимнего периода обучения

Метки:
Начальник Генерального штаба , Восточный военный округ , Проверка боеготовности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false