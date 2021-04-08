08.04.2021 (14:30)

Юнармейцы из Приднестровья навестили ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии 77-й годовщины освобождения города Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков, юнармейцы совместно с военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) навестили ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия ветераны рассказали свой пройденный путь в период Великой Отечественной войны, о событиях за которые получили свои боевые награды, а также продемонстрировали свой фотоальбом.

Юнармейцы и военнослужащие ОГРВ ПРРМ вручили ветеранам памятные поздравления и подарки, выразив им своё огромное уважение и почтение.

В рамках мероприятий, посвящённых 77-й годовщине освобождения города Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков, личный состав ОГРВ ПРРМ примет участие в митинге-реквиеме на Мемориале Славы, а также организует военно-патриотические мероприятия для юнармейцев.

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