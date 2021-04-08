Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.04.2021 (14:00)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке

В мотострелковом подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия, вблизи миротворческого поста произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего загорелось транспортное средство.

Личный состав поста вызвал пожарные команды, после чего выдвинулся к месту происшествия с первичными средствами пожаротушения и локализовали условное возгорание. Особое внимание уделили действиям военнослужащих ОГРВ ПРРМ при вытаскивании пострадавших из транспортных средств и оказании им первой медицинской помощи.

По прибытии пожарных команд к месту происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Подобные занятия проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В армейском корпусе Балтийского флота в рамках итоговой проверки состоялись стрельбы танкистов
Подразделения антитеррора общевойсковой армии ЗВО обезвредили условных террористов в рамках контрольной проверки в Белгородской области
Ежедневно в течение четырех часов участники парада Победы в Санкт-Петербурге оттачивают строевые навыки в составе парадных расчетов
В Нижегородской области стартовали двухсторонние тактические учения танкистов общевойсковой армии ЗВО с применением авиации

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false