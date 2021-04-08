08.04.2021 (13:45)

В армейском корпусе Балтийского флота в рамках итоговой проверки состоялись стрельбы танкистов

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота на полигоне отразили наступление превосходящих сил условного противника.

Военнослужащие танкового полка армейского корпуса Балтийского флота в ходе мероприятий итоговой проверки за зимний период обучения выполнили с боевые стрельбы на одном из полигонов Калининградской области. В учениях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники соединения, в том числе танков Т-72Б3М, реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С».

По замыслу учений, танковый батальон, усиленный двумя артиллерийскими батареями, был поднят по тревоге, приведен в полную боевую готовность и совершил 25-километровый марш в заданный район с преодолением естественных водных преград. Перед военнослужащими была поставлена задача отразить наступление превосходящих сил условного противника, маневрируя в обороне.

В ходе учения механики-водители танков Т-72 Б3М показали навыки совершения марша на незнакомой местности, тыловые подразделения отработали вопросы обеспечения личного состава в полевых условиях. Во время боевых стрельб каждый военнослужащий получил практические навыки применения своего штатного вооружения и военной техники.

В общей сложности в ходе боевых стрельб танкисты и артиллеристы успешно поразили более 300 мишеней, имитирующих гусеничную и колесную технику, авиацию и живую силу условного противника.

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