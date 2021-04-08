08.04.2021 (13:30)

Подразделения антитеррора общевойсковой армии ЗВО обезвредили условных террористов в рамках контрольной проверки в Белгородской области

Подразделения антитеррора общевойсковой армии Западного военного округа отразили нападение условного бандформирования на парк боевых машин в Белгородской области.

«Террористы» совершили нападение с нескольких направлений на парк боевых машин, расположенного в черте военной части. С целью недопущения жертв со стороны гражданского населения сотрудники военной автоинспекции Белгородского гарнизона и расчеты военной полиции выполнили оцепление опасной территории.

Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления на бронеавтомобиле осуществили блокирование и ликвидацию членов «незаконного вооружённого формирования». Для дезориентации снайперов «противника» использовались дымовые завесы.

Также военнослужащие отработали действия в случае возникновения взрыва или пожара и произвели инженерную и химическую разведку территории.

Всего в учения антитеррора было задействовано свыше 100 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, сотрудников ВАИ и военной полиции.

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