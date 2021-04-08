08.04.2021 (13:00)

Ежедневно в течение четырех часов участники парада Победы в Санкт-Петербурге оттачивают строевые навыки в составе парадных расчетов

В Санкт-Петербурге на территории бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа военнослужащие, участвующие в параде Победы на Дворцовой площади, ежедневно на протяжении более 4-х часов оттачивают строевые навыки в составе парадных расчетов.

С начала марта участники парада приступили к занятиям по строевой подготовке, проходящим в утренние часы и в послеобеденное время. В рамках тренировок военнослужащие совершенствуют строевой шаг, выдерживание установленных интервалов и дистанций, равнение в строю на месте и в движении.

Для участия в военном параде в воинских частях и соединениях были отобраны лучшие военнослужащие, показавшие отличные результаты в строевой подготовке.

Кроме того, проведению тренировок предшествует специальная обработка строевого плаца воинской части, которая проводится как до, так и после окончания занятий. В целях недопущения распространения вирусных инфекций военнослужащие на протяжении всей тренировки находятся в медицинских масках и перчатках.

Перед началом подготовки все участники парада Победы прошли добровольную вакцинацию обоими компонентами препарата «Гам-Ковид-Вак».

В военном параде на Дворцовой площади примет участие более 200 военнослужащих соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, в том числе Красносельской и Севастопольской мотострелковой, Келецко-Берлинской артиллерийской, Неманской ракетной бригад.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице