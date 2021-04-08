08.04.2021 (12:30)

В Нижегородской области стартовали двухсторонние тактические учения танкистов общевойсковой армии ЗВО с применением авиации

В Нижегородской области на базе Центра боевой подготовки Западного военного округа стартовали двухсторонние батальонные тактические учения танкового полка общевойсковой армии, дислоцированного в Белгородской области.

В ходе учений военнослужащие отработают совершение марша в позиционный район, где приступят к подготовке ведения наступления и манёвренной обороны. Танковые батальоны будут усилены мотострелками, реактивными артиллерийскими батареями, зенитными ракетными взводами, подразделениями разведки и радиационной, химической и биологической защиты, а также ударными вертолётами Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Усиленный батальон, ведущий наступление с помощью ударных БпЛА, произведет захват выгодного рубежа и обеспечит ввод в бой второго эшелона. В это же время батальон, ведущий маневренную оборону, по замыслу учения, вынужден будет отступить для восстановления боеспособности при содействии эвакуационных отделений.

Завершающим этапом трехмесячной боевой подготовки личного состава танкового полка станет масштабное полковое тактическое учение с применением армейской авиации.

Всего в двухсторонних батальонных тактических учениях примут участие около 500 военнослужащих, свыше 70 единиц военной и специальной техники, включая танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице