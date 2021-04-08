08.04.2021 (11:50)

Участники Фестиваля «Спасская башня» приступили к репетициям парада Победы

На полигоне Алабино под руководством начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главного военного дирижёра, музыкального руководителя Фестиваля «Спасская башня» генерал-майора Тимофея Маякина начали подготовку к параду Победы военные музыканты.

По традиции музыкальное сопровождение парада на Красной площади ежегодно обеспечивает сводный военный оркестр. В 2021 году в его состав вошли 40 военно-оркестровых коллективов ВС РФ и других силовых ведомств.

«Подготовка военных музыкантов к Параду Победы на Красной площади, который состоится в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, идёт в штатном режиме. 5 апреля в Алабино состоялась третья гарнизонная репетиция совместно со сводным духовым оркестром. Накануне все оркестры продемонстрировали специальной комиссии знание парадного репертуара. Сводный оркестр должен работать как часовой механизм. Наша задача ? объединить порядка девятисот музыкантов в единое целое и работать идеально слаженно. Далее репетиции будут проходить по утверждённому графику, три раза в неделю», — рассказал главный военный дирижёр генера-майор Тимофей Маякин.

В состав сводного оркестра вошли постоянные участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» – Центральный военный оркестр МО РФ, Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота имени Н.А. Римского-Корсакова, сводные военные оркестры войск национальной гвардии и МЧС России, Военный оркестр рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова, а также оркестры военно-учебных заведений и воинских частей силовых министерств и ведомств.

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