08.04.2021 (11:40)

Юнармейцы отправили рекордное количество писем на международный конкурс «Письмо солдату»

Завершился приём работ на фестиваль детских эссе. Конкурс «Письмо солдату» проводится Всероссийским движением «Юнармия» и Уполномоченным при Президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой. В этом году конкурс получил название «Победа без границ».

«Авторами работ стали ребята не только из России, но и из Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Японии, Турции и других государств. Здорово, что конкурс вышел за пределы одной страны и стал международным. Это еще раз подтверждает, что молодежь всего мира объединяет понимание того, что победа в Великой Отечественной войне досталось слишком дорогой ценой. Цель конкурса не только вспомнить самое страшное событие 20 века, но и сохранить память о мужестве и героизме фронтовиков», – уточнил начальник Главного штаба Юнармии, трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

В этом году на конкурс прислали рекордное количество работ – более 22 тысяч писем, рисунков и видеороликов. Такой результативности не было за всю историю акции.

«Конкурс «Письмо солдату» набирает обороты и расширяет границы. Работы очень разные, но все их объединяет тепло, искренность, любовь и патриотизм, а ещё интерес к теме Великой Отечественной войны. Каждая из конкурсных работ достойна стать лучшей. Всё больше детей стремятся воссоздать связь с прошлым своей семьи, своей страны, увековечить подвиг прадедов, и мы рады предоставить такую возможность», – отметила Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

В ближайшее время региональным конкурсным комиссиям предстоит непростая работа: определить призеров в разных номинациях. Отобранные работы проходят в федеральный этап состязания, итоги которого подведут после 23 апреля.

Напомним, поддержать акцию, написать письмо или создать рисунок мог любой ребенок в возрасте от 7 до 17 лет. Победители международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» будут награждены дипломами, а их письма и рисунки опубликуют в ежегодном сборнике.

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