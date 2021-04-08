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08.04.2021 (11:30)

В Мурманской области прошла командно-штабная тренировка

В смешанном авиаполку дальней авиации в Мурманской области прошла командно-штабная тренировка, в ходе которой выполнялись мобилизационные мероприятия.

В рамках проводимых мероприятий был развёрнут пункт приёма личного состава и пункт приёма техники. 

Военнослужащими в ходе тренировки отрабатывали вопросы прибытия и приём граждан из запаса, распределение и учёт граждан по военно-учётным специальностям, а также приём автомобильной техники на воинский учёт. Прибывших граждан поставили на все виды довольствия, в том числе обеспечили вещевым имуществом и выдали средства индивидуальной защиты. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
КШТ , Воздушно-космические силы (ВКС)
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