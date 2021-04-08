08.04.2021 (10:30)

Профессорско-преподавательский состав Краснодарского училища лётчиков награжден медалями Салона «Архимед-2021»

Профессорско-преподавательский состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А.К. Серова принял участие в XXIV Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021».

Решением Международного жюри технические разработки училища награждены 3 золотыми, 3 серебряными и 1 бронзовой медалью салона.

В частности, наградами отмечены следующие разработки: комбинированные жаростойкие покрытия лопаток турбин авиационных газотурбинных двигателей, вентильный ветрогенератор постоянного тока, устройство для очистки жидкости, способ третьей решающей схемы ускоренного поиска и эффективного приема широкополосного сигналов, ветродвигатель, углеродное волокно с повышенными характеристиками емкости и электропроводности за счет модифицирования поверхности волокна плазмой, а также детали цилиндропоршневой группы автотракторной техники с повышенной жаростойкостью и износостойкостью за счет плазменных покрытий.

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